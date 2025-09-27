Çağatay MasterChef’ten elendi mi?

MasterChef Türkiye’nin son bölümüne Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Çağatay arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Balkondaki arkadaşlarıyla konuşmaya devam eden Çağatay’a sert çıkan Mehmet Şef, “Yeter ya, terbiyesiz! Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz, sen yukarıda makara yapıyorsun. Çık dışarı!” diyerek yarışmacıyı stüdyodan gönderdi.

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada “Çağatay elendi mi?” sorusu gündeme geldi.

Bölüm sonunda karar netleşti. Stüdyoya geri dönen Çağatay, gözyaşları içinde özür dileyerek, “Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Haddimi aştım, çok büyük saygısızlık ettim. Siz bir öğretmensiniz, bir babasınız. Sonuç ne olursa olsun özür dilemek istedim” ifadelerini kullandı.

Somer ve Danilo Şef, kararı Mehmet Yalçınkaya’ya bırakınca, Mehmet Şef de duygularını dile getirdi:

“Birçok defa uyardık. Dün yaşanan olay patlama sebebim değildi ama yaptığın hareket beni kırdı. Bizim aramızda usta-çırak ilişkisi var. Sert bir yapım var ama genç insanları kaybetmemek için uğraştım.”

Sonrasında Çağatay’ı affeden Mehmet Şef, “Affederim, takma kafana” diyerek elini sıktı. Böylece Çağatay yarışmaya devam etti.

Ekrana yansıyan bu duygusal anlar izleyicilerin etkiledi, yaşanan olay sosyal medyada da tartışma yarattı. Kimi izleyiciler Mehmet Şef’in tepkisini yerinde buldu, kimileri ise Çağatay’ın özrünün samimiyetini öne çıkardı.