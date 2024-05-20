Çağatay Ulusoy ekranlara veda ediyor

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un olduğu ve ilk bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde ekrana gelen Gaddar dizisinin final yapmasına karar verildi.
Son olarak 17. bölümü izleyiciyle buluşan dizinin 20.bölümüyle ekran macerasını noktalaması yönünde karar alındı. Final kararı alınmasına sebep olan şeyin düşük reytingler olduğu öğrenildi.
Ay Yapım imzalı, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı Gaddar’ın başrollerinde Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar yer alıyordu.