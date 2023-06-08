Çağatay Ulusoy'a sürpriz partner. ‘Kübra’ dizisine bakın kim geldi

“Kübra” dizisi Netflix‘in merakla beklenen yeni dizi projelerinin arasında yer alıyor. Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Nazan Kesal gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin birinci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre sonra ikinci sezon çekimleri başlayacak. Dizinin kadrosuna ilk katılan isimlerden Büşra Develi’nin rolünün ağırlığı değişince projeden ayrıldığı öğrenildi.

Murat Uyurkulak, Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosuna çok başarılı bir kadın yıldız katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son yılların öne çıkan oyuncularından Deniz Işın, OGM Pictures imzalı “Kübra” dizisinin kadrosuna katıldı. Afşin Kum’un aynı adlı eserinden uyarlanan diziyi ülkemizin önde gelen yönetmenleri Taylan Biraderler yönetiyor.