Çağatay Ulusoy'un aylık kazancı dudak uçuklattı

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönen Çağatay Ulusoy, diziden kazandığı ücretle gündem oldu.

Dizide 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ile olan sahneleriyle büyük beğeni topluyor. Her hafta en çok konuşulanlar arasına girmeyi başaran Ulusoy şimdi de kazancıyla gündem oldu.

ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya dizisinden bölüm başı aldığı rakam ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun dizi için bölüm başı 3 milyon 500 bin liralık anlaşma imzaladığı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy bu anlaşma ile birlikte aylık 14 milyon TL kazanıyor.