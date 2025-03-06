Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Karavana merak sardığı konuşulan ve karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadığı iddia edilen Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan bölüm başı alacağı ücret belli oldu.

ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Eşref Rüya dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy iddialara göre Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacak. Güzel oyuncu Demet Özdemir'in ise bölüm başı 1,5 milyon TL alacağı söyleniyor.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'de doğdu. Üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Demet Özdemir’in, anneannesi Bulgaristan göçmeni. Annesi ve babasının ayrılmasının ardından annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul'a taşındı.

Kariyerine dansçı olarak başlayan Özdemir, Bengü'nün dans ekibinde yer aldı ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etti. Ardından 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda iki yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk adımını 2013 yılında FOX TV'de yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde "Aylin" karakteriyle tanındı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura ("Alya"), Çilek Kokusu ("Aslı"), No: 309 ("Lale"), Erkenci Kuş ("Sanem") ve Doğduğun Ev Kaderindir ("Zeynep") gibi popüler dizilerde rol aldı.

Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile 2019 yılında Lübnan'da düzenlenen Murex D'or Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Sinema alanında da Tut Sözünü, Sen Kiminle Dans Ediyorsun? ve Aşk Taktikleri gibi filmlerde yer aldı.

Adım Farah dizisinde "Farah" karakterine hayat verdi. Özdemir, 28 Ağustos 2022'de oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç ile evlendi. İkili 8 Mayıs 2023'te boşandı. Ünlü oyuncu şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.