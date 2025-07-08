Çağatay Ulusoy’un yeni partneri de belli oldu! Magazini beklemedi kendisi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çağatay Ulusoy’un yeni partneri de belli oldu! Magazini beklemedi kendisi açıkladı

Eşref Rüya’nın yıldız oyuncusu Çağatay Ulusoy dizinin sezon finali yapmasıyla yeni film hazırlıklarına başladı. Ulusoy'un yeni partneri bakın hangi güzel oyuncu çıktı.

Kanal D ekranlarının izlenme rekoru kıran Eşref Rüya'da 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, bu yaz dinlenmek yerine yeni bir film ile anlaştı.

Kadın başrol oyuncusu için adı Elçin Sangu ve Hafsanur Sancaktutan bulunuyordu. Sancaktutan’ın projeyi reddetmesi üzerine Elçin Sangu rolü kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

u.webp

PARTNERİ BELLİ OLDU

Yeni filmi için imaj değişikliğine giden Çağatay Ulusoy, “Uykusuz Adam” da rol alacak. Filmin ay sonuna doğru çekimlerine başlayacak.

9i8.webp

Ulusoy'un yeni partneri Elçin Sangu oldu. 10 ile 15 Temmuz arasında sete çıkması beklenen filmin başrol karakterleri “Ferman”, “Afro”, “Kartal” ve “Saye" olacak.

8u.webp

3c331fc1-1.jpg

67c561b3f82d125d3be20b54.webp

elcin-sangu.webp

elcinsangu-yalancilarvemumlari-y12-1.jpg

s-e5d6da1eb33becbe20b3fb2570f79227aa3f7adf.jpg

Son Haberler
CHP'li belediye başkan yardımcısı tutuklandı
CHP'li belediye başkan yardımcısı tutuklandı
Mardin’de 7 araç zincirleme kazaya karıştı! Yaralılar var
Mardin’de 7 araç zincirleme kazaya karıştı! Yaralılar var
İsrail - İran savaşının bedeli ortaya çıktı: 46 milyon dolar!
İsrail - İran savaşının bedeli ortaya çıktı: 46 milyon dolar!
Çocuk parkında dehşet! Alacak verecek meseli kanlı bitti
Çocuk parkında dehşet! Alacak verecek meseli kanlı bitti
Filenin Sultanları'nda VNL heyecanı
Filenin Sultanları'nda VNL heyecanı