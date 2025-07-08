Çağatay Ulusoy’un yeni partneri de belli oldu! Magazini beklemedi kendisi açıkladı

Kanal D ekranlarının izlenme rekoru kıran Eşref Rüya'da 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, bu yaz dinlenmek yerine yeni bir film ile anlaştı.

Kadın başrol oyuncusu için adı Elçin Sangu ve Hafsanur Sancaktutan bulunuyordu. Sancaktutan’ın projeyi reddetmesi üzerine Elçin Sangu rolü kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Yeni filmi için imaj değişikliğine giden Çağatay Ulusoy, “Uykusuz Adam” da rol alacak. Filmin ay sonuna doğru çekimlerine başlayacak.

Ulusoy'un yeni partneri Elçin Sangu oldu. 10 ile 15 Temmuz arasında sete çıkması beklenen filmin başrol karakterleri “Ferman”, “Afro”, “Kartal” ve “Saye" olacak.