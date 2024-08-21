Çağdaş Atan: Avrupa'ya kilitlendik

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Çağdaş Atan: Avrupa'ya kilitlendik

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, tüm konsantrasyonlarını Avrupa'ya verdiklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tallaght Stadı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atan, “Rakibin birçok maçını izledik. Dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Tipik bir Ada takımı. Kenarlardan orta yapıp, bekleriyle hücum ediyorlar. 4-3-3 formasyonunda oynuyorlar. Bir-iki iyi oyuncuları var. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Topun ve oyunun kontrolünü elimize almamız gerekiyor, onların istediği seviyelere maçı çıkarmamalıyız. Başakşehir’in klasik pas oyununu oynamamız gerekiyor. Topu kaybettiğimiz yerdeki baskı ve ön alan baskıları çok önemli,” dedi.

Duran top savunmasının önemine dikkat çeken Atan, “Duran toplarda organizasyonlar deneyen bir takım. Onlara da çalıştık. İstekliyiz, umutluyuz, adım adım planladığımız şekilde devam ediyoruz. Avrupa’da ve ligde planladığımız oyunları oynuyoruz. Çok iyi oynadığımız bölümler var, oyundan uzaklaştığımız bölümler var, maçlarımızı yoğun bir takvimde oynuyoruz. Rotasyonumuzu yeni transferlerle genişletemediğimiz için biraz sıkıntı yaşadık. Tamamen konsantrasyonumuzu Avrupa’ya ayırmış durumdayız,” ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Atan, “Ba, Alanya maçında arka adalesinde ufak bir sakatlık yaşadı, bu nedenle onu Türkiye’de bıraktık. Djalo ilk Avrupa maçımızdan bu yana yok. İki oyuncumuz eksik ama diğer oyuncularımız hazır ve sağlam. Yarın burada avantajlı skor almak için ne gerekiyorsa yapacağız,” şeklinde konuştu.

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