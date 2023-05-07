Çağdaş Atan: Bize bu büyük moral verdi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, aldıkları 1 puanın kendilerine moral verdiğini söyledi.

"BÜYÜK MORAL VERDİ"

İlk yarı istediklerini yapamadıklarını anlatan Atan, "Çok iyi hücumlar yaptık. Boş alanlar bulduk, topa sahip olduğumuz anlar oldu. İlk yarıda bunları çok yapamadık. Gol yedik ama onun dışında rakibe çok önemli pozisyonlar vermedik. Gönül isterdi ki iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim. Aradaki farkı koruma hem de üst tarafa bir puan da olsa yaklaşma anlamında büyük moral verdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. (AA)