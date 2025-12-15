Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Konyaspor'u konuk ediyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi Brann galibiyetinden dolayı tebrik eden Çağdaş Atan, "Hafta içinde sansasyonel galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi kutluyorum. Her Türk takımının kazanmasını isteriz ama Fenerbahçe'nin Brann'a karşı biraz daha yıpranmasını beklerdik ama rakip erken dakikada 10 kişi kalınca fiziksel olarak yıpranmadan buraya geliyorlar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." dedi.

Ayrıca maçla ilgili iddiasını dile getiren Atan, "Bugün insanların kafalarındaki sessiz düşüncenin tersini ispat etmek ve gerçekleştirmek için çok mücadele edeceğiz. Biz hazırız." ifadelerini kullandı.