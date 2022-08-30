Çağdaş'tan Fenerbahçe'ye Kadıköy göndermesi

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda zor bir mücadeleye çıkacaklarını ancak taraftarlarına galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.

Atan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresunspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin tadını çıkardıklarını ve artık Fenerbahçe maçına odaklandıklarını belirtti.



Zor bir fikstürle lige başladıklarını vurgulayan Atan, "Üçüncü deplasmanımız, yine ligde şampiyonluk yaşayan bir başka takıma karşı mücadele vereceğiz. Kolay değil çok. Geniş bir kadrosu olan takıma karşı oynayacağız. Fizik durumları iyi. Bugünden itibaren analizlere başladık. Zor bir maç olacağının farkındayız ama biz de artık deplasmandan bir şeyler getirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Atan, Giresunspor karşısında bu sezonki en iyi futbollarını oynadıklarını ve bu oyunun üzerine koyarak lige devam etmek istediklerini söyledi.