Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Adana Demirspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Atan, "Çok kaliteli bir teknik ekibe sahip. Sahalarında çok ateşli, takımını çok iyi destekleyen bir taraftar grubuna sahip. Ama biz bugün sahada gerçekten çok iyi bir planla yer aldık. Topla özellikle istediğimiz hemen hemen her şeyi çok rahat bir şekilde yapabildik. Çok güzel goller attık. Çalıştığımız golleri attık. Ama maalesef çok kötü goller yedik. Sebebimiz belli, çözümü de belli." ifadelerini kullandı.

Atan, kadrolarında eksiklikler olduğuna dikkati çekerek, "Bugün savunmada 4 oyuncunun da tamamı neredeyse orijinal olmayan pozisyonlarında oynadılar. Oyuncularıma, böyle oynadıktan sonra kaybetmenin hiç problem olmadığını söyledim. Çünkü zaten Adana Demirspor sahasında namağlup bir ekip. İyi futbol oynuyor ama biz bugün sahada tamamen oyunu kontrol eden ekiptik." diye konuştu.

Adana'ya gelen taraftarlarına teşekkür eden Atan, "Oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum tekrardan. Yediğimiz goller hariç takım olarak sahada çok iyi bir görüntü verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Atan, çok basit gol yemelerine karşı sezon sonunda planları hazır olduğunu ama buna karşı bazı şeylerin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Transferimizin açılması gerekiyor. Kayserispor'un daha uygun bütçede oyunculara ihtiyacı var. Ve oyuncuya ihtiyacı var. Hem savunma bölgesine hem de kale bölgesine. Bunlar gerçekleştirdikten sonra seneye de Kayserispor bu sene olduğu gibi ligin ilk sekizinde, ilk altısında boy gösterebilecek bir ekip. Oyuncu kalitemize güveniyoruz."
Atan, ligde Gaziantep FK dışında 5 maçları kaldığını hatırlatarak, "Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

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