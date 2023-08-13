Çağdaş Atan: Üç puanı kaçıran taraf biziz

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma sonucu düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik ettiğini ve üç puanı kaçırdıklarını ifade etti.

Çağdaş Atan: Üç puanı kaçıran taraf biziz

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.

İşte Atan'ın açıklamaları;

-Öncelikle oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az. Çok büyük övgüleri hak ediyorlar. Birçok pozisyon yakaladık, geçiş ataklarını çok iyi yaptık. Galatasaray çok iyi bir baskı takımı. Oyunculara kendi sahamızda kazandığımız topların en tehlikeli olduğunu söyledim. Oralarda çok dikkatli davrandık.

-Oyunun genelinde o çıkışları çok iyi yaptık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. İnsanlar saygısızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk.

-İlk yarı, 60 dakika çok iyi presler yaptık. Topu kaybettikten sonra karşı presi iyi yapmaya çalıştık. Hayatımda 6-2-2, bazen de 6-3-1 durarak rakibin bloklarını kapadık. Oyuncularım harfiyen her şeyi yerine getirdi. Bizim çok güzel hayallerimiz var. Belki başka takımlar çok güzel yapabilir. Bizden daha iyi kadrolar var ama bizim güvencemiz başka şeyler. Grup birlikteliği, taktik disipline bağlı kalmak.

-Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftar beni bugün fazla duygulandırdı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Artık bir bütün olduk. Bazen olumsuzluklardan bile keyif almaya başladık. İnşallah güzel bir oyun izletmişizdir. Galatasaray harika bir takım. Geçen seneye göre daha iyi oyuncular ekleyip bence çıtayı biraz daha yukarı çektiler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir... Ben o 6 takımın arkasına sıralanan takımın Anadolu şampiyonu olduğunu düşünüyorum. Bence bir kupa da onlara verilmeli. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnşallah istediğimiz huzurlu ortama kavuşacağız.

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