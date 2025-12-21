Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Konyaspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Çağdaş Atan, transfer çalışmalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine ilgilendikleri oyuncuların isimlerinin medyaya düşmesine kulüp içi bir sızıntı olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

Bir muhabirin transferde adı geçen oyuncularla ilgili bir soru yöneltmesi üzerine konuşan Çağdaş Atan, "Hepsi senin vasıtanla çıkıyor değil mi?" diye karşılık verdi.

'OYUNCULARIN İSİMLERİNİN DIŞARI ÇIKMASI BÜYÜK SIKINTI'

Ardından muhabiri suçlamadığını belirten Çağdaş Atan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben iki kere üçer üçer oyuncuların senden çıktığını gördüm. Bu da bence kulüpte bir problem olduğunu gösteriyor. Bu senin işin, seni tebrik ediyorum. Ancak oyuncuların isimlerinin de dışarı çıkmasının kulüp için büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların hepsi uçmaya başlıyor. Olacağı olan oyuncuların olmama ihtimali beliriyor. Sizinle alakası yok. Ben sizi tebrik ediyorum. Siz işinizi yapıyorsunuz. Sorun, bizim bunu içeriden sızdırıyor olmamız.

Scouting ekibi ve bizim onayladığımız oyuncular var. Bazılarının yönetim onayından geçmesini de bekliyoruz. İstişare ederek ortak karar vererek ve oyuncularda minumum hata yaparak devam etmek istiyoruz. Umarım istediğimiz oyuncuları almakta muvaffak oluruz."