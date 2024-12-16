Çağdaş Atan’ı o soruyu duyunca çılgına döndü: “Veremeyeceğimiz cevap yok” dedi

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maç sonrası basın toplantısında konuştu. Atan, bir muhabirin sorduğu soruya sinirlendi.

Basın mensubu, Çağdaş Atan'a "Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberliğiniz var. Bugün de lehinize çeviremediniz. Aynı zamanda oyuncularınız gergindi aslında maç içerisinde. Bu aşırı konsantrasyondan mı kaynaklanıyor yoksa farklı bir yorgunluk mu var takımda?" sorusunu sordu.

Çağdaş Atan sorunun spekülatif olduğunu belirtti ve "Verdiğin istatistiği çok gayesiz bulduğumu söyleyebilirim. Başka istatistikleri vermeni de beklerdim. O zaman niye Sivasspor, Kasımpaşa paylaşmıyorsun da Fenerbahçe istatistiği paylaşıyorsun. Bence çok gayesiz bir istatistik. Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuz sadece büyük maçlar belirlemez" dedi.

???? Çağdaş Atan: Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuzu sadece büyük maçlar belirlemez. Teknik direktörlükte beşinci yılım. Çalıştırdığım takımların bütçelerine ve benim istatistiklerime bakarsınız. pic.twitter.com/cYr1TI1Zz2 — TRT Spor (@trtspor) December 15, 2024

Fenerbahçe'yle karşılaştığı maçların detayına inen Çağdaş Atan, "Bir de şöyle bakmanız gerekiyor; benim 5. yılım teknik direktörlükte, 5 yıl önce iki takımın bütçelerine veya şimdiki bütçelere bakarsan o istatistiğin ne demek olduğunu, nasıl anlamlandırabileceğini çok daha iyi anlarsın. Fenerbahçe'ye 3 tane maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor'la, bir tanesi buraya geldiğimde gol atmamış, puansız takımın ikinci maçıydı, geçen sene de içerde oynadığımız maçın 60 dakikasını 10 kişi oynadık, 90+5'te golü yedik" şeklinde konuştu.

"Veremeyeceğimiz cevap yok" ifadesini kullanan Çağdaş Atan, "Yani verdiğimiz istatistikler biraz futbol üzerinden, oyun üzerinden olursa çok mutlu olurum. Yoksa sizin işiniz, her şeyi sorabilirsiniz. Benim işim de cevaplamak. Veremeyeceğimiz hesap, veremeyeceğimiz cevap yok ama bu tür spekülatif sorular çok gayesiz. Bence hiç sana yakışan bir durum değil" diyerek sözlerini noktaladı.