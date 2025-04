Çağdaş Gençlik, 16'ncı kez Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bir araya geldi

16. Çağdaş Gençlik Geleneksel Şehitler Abidesi Çanakkale Buluşması, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi ve ÇYDD Çanakkale Şubesi öncülüğünde, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun katkılarıyla düzenlendi.

79 ÇYDD şubesinden 2 bin 500’e yakın üye ve öğrencinin katıldığı etkinlikte, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve ÇYDD gönüllüleri de yer aldı.

Çanakkale Şehitler Anıtı’nın ziyareti ile başlanan etkinlik, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile devam etti. Etkinlikte ayrıca, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, tüm katılımcılar tarafından yüksek sesle okundu.

ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel ve ÇYDD Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş’ın konuşmaları ile devam eden programda, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi adına Genel Kolaylaştırıcı Gökçe Gazaloğlu tarafından, Çağdaş Gençlik'in hazırlamış olduğu bir de bildiri okundu. Etkinlik Conk Bayırı’nda bulunan Atatürk Anıtı ziyareti ile son buldu.

"Cumhuriyet’e olan borcumuzu ödeyene kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaya devam edeceklerini, Cumhuriyet’e borçlu olduklarını ve bu borcu ödeyene kadar çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yüksel, şöyle devam etti:

"Çanakkale’de olmak özel bir duygudur. Her türlü olumsuzluğa rağmen askerlerimiz Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde burada büyük bir zafer kazandı. Ne mutlu bize ki, Büyük Atatürk’ün yıllarca çalışarak kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nde doğmuşuz. O, ileri görüşlülüğüyle o günlerde çok uzakları görmüş ve "Ey Türk Gençliğié diyerek gençlerimize seslenmişti. Sevgili gençler, gerçekten de Atamızın dediği gibi, ‘’Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcut.’’ Biz ÇYDD olarak 36 yıldır, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız güçle, Atamızın bize emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve geleceğe taşımak için 117 şubemiz, 9 temsilciliğimiz ve 26 bini aşkın üyemiz ile mücadelemize devam ediyoruz. Unutulmaz Genel Başkan'ımız Türkan hocamızın da dediği gibi bu ülkede eğitimli her kadının, her

"CUMHURİYET BİZİMDİR, BİZİM KALACAK!"

Çağdaş Gençlik Merkez Birimi (ÇGMB) tarafından hazırlanan basın bildirisini okuyan ÇGMB Genel Kolaylaştırıcısı Gökçe Gazaloğlu da çağdaş gençliğin her türlü haksızlığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı durduklarının altını çizerek, çağdaş ve demokratik bir Türkiye için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Çağdaş Gençlik Merkez Birimi tarafından hazırlanan basın bildirisinin metni şu şekilde:

"Bugün burada, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkan gençler olarak, büyük bir kararlılıkla sesimizi yükseltiyoruz. "Zaferden Cumhuriyete" uzanan kutlu yürüyüş, yalnızca bir tarihsel süreç değil; aynı zamanda özgürlüğün, bağımsızlığın ve halkın iradesinin simgesidir. Bu yürüyüş, geçmişin zaferlerini geleceğe taşımak için mücadele veren herkesin ortak mirasıdır.

Cumhuriyet, halkın iradesinin hâkim olduğu, eşitliğin ve özgürlüğün güvence altına alındığı bir yönetim biçimidir. Çanakkale’de canlarını feda eden şehitlerimizin açtığı yol, Kurtuluş Savaşı'nda milletin azmiyle birleşerek Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Ancak bugün, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve temel insan haklarının zedelendiğine dair endişelerimiz büyümektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, toplumsal barışın ve demokrasinin temel direğidir. Ancak ifade özgürlüğüne yönelik baskılar, hukuk sistemindeki adaletsizlikler ve sosyal eşitsizlikler, gençlerin geleceğe dair umutlarını zedelemektedir. Biz gençler, her türlü haksızlığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Çağdaş, demokratik ve hukukun egemen olduğu bir Türkiye için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz!

Özgür düşüncenin kısıtlanmadığı, liyakatin esas alındığı, laik ve bilimsel eğitimin ön planda tutulduğu bir ülke özlemimiz her zamankinden daha güçlüdür. Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyet’in en büyük gücü gençlerdir! Ve biz gençler, Cumhuriyetin kazanımlarını koruyacak, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacak, aydınlık bir geleceğin inşasında kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Bugün bir kez daha ilan ediyoruz: Zaferden Cumhuriyete uzanan bu büyük mirasın bekçileriyiz! Adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin hâkim olduğu bir Türkiye için yılmadan çalışacağız!

Cumhuriyet bizimdir, bizim kalacak!"