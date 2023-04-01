Çağdaş Türk resim sanatının önemli ustası Yeniçağ'a konuştu

İzmir doğumlu olan Erdinç Babat, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinden sonra çalışmalarına bir süre İzmir'de devam etti, 2010 yılında İstanbul'a taşındı. 2000 yılında ilk kişisel sergisini gerçekleştiren Babat, günümüze kadar on iki kişisel sergi açtı, Türkiye, Avusturya ve Çekya'da otuzdan fazla karma sergi ve sanat fuarında eserleriyle yer aldı. Kariyerinin başından itibaren farklı tarzları deneyimleyen sanatçı, seriler halinde üretim yapmakta. İnsana dair olan tüm duygu ve durumları soyutlayarak resimlerinin merkezine koyan Babat, özellikle günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi ile bireyin girdiği çıkmazı, yalnızlık duygusunu ve insanın iç dünyasını üretimlerine konu almakta. Yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, çalışmalarını İstanbul, Taksim, Galata'da bulunan atölyesinde sürdürüyor.

Yeniçağ: Türk resim sanatında farklı bir noktada durduğunuzu sanatseverler biliyor. O noktayı gazetemiz okurları için de tarif etmeniz mümkün mü?

Babat: Türk resim sanatında özgün işler üreten her sanatçı aslında bu kategoriye girebilir, o yüzden ben de ürettiğim işler için bunu söyleyebilirim. Resimlerimin anlatım dili hayatımızın bilinçaltıyla bütünleşerek ortaya çıkan doğanın da özünde yer alan geometrik formlarda ortaya çıkar, bu aslında yapısalcı anlatımın dışa vurumudur. Ürettiğim işlerin bu anlamda malzeme ve kompozisyonların işlenişine göre

diğer sanatçıların işlerinden ayrılır.

Yeniçağ: Yaklaşık iki asırdan bu yana Türkiye'de resim eserlerinin vatandaşla buluşması süreci bir türlü ivme kazanamıyor. Sizin bu

konudaki düşünceniz ne? Toplumun sanata daha fazla ilgi göstermesi mi gerekir yoksa sanat elit bir kesim için mi kalmalı?

Babat: Aslında ülkemizde bu durum öncelikli olarak eğitimle doğru orantılıdır, eğitimde sanat yer aldığı sürece bu ivme hız kazanacak toplum bilincimiz daha çabuk adapte olacaktır.

Verilen sanat eğitimiyle çocuklukla başlayan bu bilinç zamanla tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu kültürel bir davranışa dönüşecektir. Yani öncelikle eğitim ve kültürümüzü geliştirmek ve sanatsal gelişmeleri toplum olarak aileden başlayan bir gelenekle sürdürmekte yatıyor, Sanat belli bir kesim için olmamalı, her kesimden insana hizmet etmelidir.

Yeniçağ: Gençliğin verdiği maksimalizmle resim sanatında neleri değiştirmek için bu işe soyundunuz?

Babat: Kendi işlerimde aslında değiştirmekten çok yenilenerek sürekli gelişime odaklı çaba sarf etmektir amacım.

Çünkü özgünlük, süreklilik ve yenilenme olmadan bu işi sürdürmek imkansızdır. Sanatta bazen minimal bazen de tam tersi maximalist yaklaşımla bunu ifade edersiniz ve ortaya çıkan işler sizi, sizden ilham alanlara da öncülük etmiş olursunuz bu sanatçı için çok daha önemlidir.

Yeniçağ: 'Klasik sanat' ve 'Modern sanat'. Türkiye'de hep tartışması yaşanır. Neler söylemek istersiniz?

Babat: Klasik sanat 1860'lardan 1970'lere kadar devam eden dönemi kapsıyor, Modern sanat ise geçmişi bir kenara atıp yeni görmenin yollarını, sanatın materyallerinin ve işlevlerinin doğası hakkında yeni fikirler edinmeyi amaçlar. Yani zamanla doğru orantılı olarak sanatta ifade etme şekilleri de değişiyor. Ülkemizde Akademik eğitimde verilen eğitimin klasik sanatın ağır bastığı fakat bağımsız sanatçıların ise modern anlayışı daha çok benimsediği ve gelişime adaptasyonu daha yüksek olduğu için ikisi sürekli çatışma halinde olmuştur, sanat hayatında sürekli karşılaştığımız bir durumdur bu. Sanatın gelişimine hizmet etmek için çağın yeniliklerine ayak uydurmak ve yenilenmek zorundayız.

Yeniçağ: Eserlerinizle yurtdışındaki sergi, fuar ve müzayedelerde de iddia sahibi olduğunuzu biliyoruz. Dünyanın sizi daha iyi tanıması için

sadece eser yaratmanız yetiyor mu?

Babat: Tabii ki yeterli değil sadece üretim yapmak, aynı zamanda başka ülkelere seyahat edip sanat galerileri ve müzeleri gezmek sanat fuarlarını görmek, sosyal medyayı doğru ve akıllıca kullanmak gerekiyor, bunlardan uzak kaldıkça sanatçının görünürlüğü de zayıflıyor.

Ben fırsat buldukça yurtdışına çıkmayı ve uluslararası fuarları yakından takip etmeye çalışıyorum bu bir sanatçı için çok elzem bir durumdur.

Yeniçağ: Yapıtlarınızı koleksiyoncuyla hangi yollardan buluşturmayı tercih ediyorsunuz: Sergiler, müzayedeler, doğrudan ilişkiler?

Babat: Bana göre sıralama şu şekilde olmalı, öncelikle sergiler ilk sırada olmalı. Bir sanatçı için bu çok önemli bireysel üretimin sanatseverlerle doğrudan ve doğru bir şekilde buluşmasını sağlar, sonrasında ulusal ve uluslararası fuarlar olmalı bu şekilde de uluslararası görünürlüğün artmasında önemli bir yere sahip ve en sonunda ise koleksiyonerle menajer vasıtasıyla bir araya gelmek doğru adım olacaktır.

Bana köşenizi ayırdığınız için teşekkür ederim sevgili Mayis Bey.

Yeniçağ: Rica ederiz. Değerli görüşlerinizi okurlarımızla paylaşmanızdan dolayı biz size teşekkür ederiz.