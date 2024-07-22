Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var

Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var
Düzenleme: Gülsüm Alpkıray

Günümüzün en yaygın psikolojik rahatsızlıklarından biri olan derealizasyon, genellikle yetişkinlik döneminde kendini gösteren ciddi bir durumdur. Çoğunlukla yoğun anksiyete ile ilişkilendirilen bu rahatsızlığın belirtilerini duyan birçok kişi, "Bu belirti bende de var" diye düşünebilir. İşte derealizasyonun belirtileri ve detayları…

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 1

Derealizasyon, kişinin çevresindeki dünya ve kendisiyle olan bağlantısının gerçek dışı, bulanık veya yabancı hissetme durumudur. Bu durumda, kişi kendini sanki gerçeklikten uzaklaşmış gibi hisseder ve çevresindekileri bir rüya veya film gibi algılar.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 2

DEREALİZASYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Derealizasyon belirtileri arasında şunlar yer alır:

• Çevredeki nesnelerin veya insanların garip, bulanık veya hayali görünmesi

• Zamanın yavaşladığı veya hızlandığı hissi

• Seslerin, renklerin veya ışıkların normalden farklı algılanması

• Çevredeki dünyadan kopuk veya ayrılmış hissetme

• Kendine yabancılaşma ve çevrede olup bitenlere tepki vermeme

• Zaman algısında çarpıklık

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 3

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, derealizasyonun kişinin çevresini gerçek dışı veya değişik şekilde algıladığı bir durum olduğunu belirtir. Bu durum, kişinin kendisini hayatın dışında hissetmesine neden olabilir.

Uzman Doktor Tufan Güneş ise derealizasyonun, kişinin etrafındaki nesneleri ve insanları gerçek dışı olarak görmesi şeklinde tanımlandığını ifade eder.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 4

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Derealizasyonun nedenleri ve risk faktörleri üzerine yapılan araştırmalar, bu durumun genellikle anksiyete bozuklukları, travma veya stres, madde kullanımı ve uyku bozuklukları gibi faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, genetik yatkınlık ve çocuklukta yaşanan travmatik deneyimlerin de derealizasyon riskini artırabileceği belirtilmektedir

Derealizasyon tedavisi, genellikle bireyin semptomlarını hafifletmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli yöntemleri içerir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 5

İşte derealizasyon tedavisinde kullanılan bazı yaygın yöntemler:

1. Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Bu terapi yöntemi, bireyin düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye odaklanır. Derealizasyon yaşayan kişilerde, BDT, semptomları tetikleyen düşünceleri ve inançları tanımlamaya ve değiştirmeye yardımcı olabilir.

Psikodinamik Terapi: Bu terapi, bireyin bilinçdışı düşüncelerini ve duygularını keşfetmesine yardımcı olur. Derealizasyonun altında yatan duygusal çatışmaları çözmek için kullanılabilir.

2. İlaç Tedavisi

Derealizasyon bozukluğu için özel olarak onaylanmış bir ilaç bulunmamakla birlikte, semptomları hafifletmek için bazı ilaçlar kullanılabilir. Antidepresanlar ve anti anksiyete ilaçları, derealizasyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 6

3. Stres Yönetimi ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Meditasyon ve Mindfulness: Bu teknikler, bireyin anı yaşamasına ve stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Meditasyon ve mindfulness, derealizasyon semptomlarını hafifletmede etkili olabilir.

Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite, stres seviyelerini düşürmeye ve genel ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

4. Destek Grupları ve Sosyal Destek

Derealizasyon yaşayan bireyler için destek grupları, benzer deneyimleri paylaşan kişilerle bağlantı kurma fırsatı sunar. Bu gruplar, bireylerin kendilerini daha az yalnız hissetmelerine ve başa çıkma stratejileri öğrenmelerine yardımcı olabilir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 7

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, derealizasyon tedavisinde psikoterapinin önemine vurgu yaparak, "Bilişsel davranışçı terapi, derealizasyon semptomlarını hafifletmede oldukça etkilidir" demektedir.

Uzman Doktor Tufan Güneş ise, "İlaç tedavisi, özellikle ağır semptomları olan bireylerde önemli bir rol oynayabilir" şeklinde görüş bildirmektedir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bilimsel araştırmalar, derealizasyon tedavisinde psikoterapi ve ilaç tedavisinin birlikte kullanılmasının daha etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, stres yönetimi tekniklerinin ve yaşam tarzı değişikliklerinin de tedavi sürecine olumlu katkılar sağladığı belirtilmektedir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 8

DEREALİZASYON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Derealizasyonun nedenleri oldukça çeşitli ve karmaşık olabilir. İşte derealizasyonun başlıca nedenleri:

1. Psikolojik Faktörler

Stres ve Anksiyete: Yoğun stres ve anksiyete, derealizasyonun en yaygın nedenlerinden biridir. Kişi, aşırı stres altında kendini ve çevresini gerçek dışı algılayabilir.

Travma: Geçmişte yaşanan travmatik olaylar, derealizasyon semptomlarını tetikleyebilir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmalar, bu duruma yol açabilir.

Depresyon: Depresyon, kişinin dünyayı ve kendini gerçek dışı algılamasına neden olabilir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 9

2. Fiziksel ve Biyolojik Faktörler

Uykusuzluk: Yetersiz uyku, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek derealizasyon semptomlarına yol açabilir.

Migren: Migren atakları sırasında bazı kişiler derealizasyon yaşayabilir.

Tiroid Rahatsızlıkları: Tiroid hormonlarındaki dengesizlikler, derealizasyon semptomlarına neden olabilir.

3. Madde Kullanımı

Alkol ve Madde Bağımlılığı: Alkol ve bazı psikoaktif maddelerin kullanımı, derealizasyon semptomlarını tetikleyebilir.

İlaçların Yan Etkileri: Bazı ilaçların yan etkileri arasında derealizasyon semptomları bulunabilir.

4. Diğer Ruhsal Sağlık Koşulları

Panik Atak: Panik ataklar sırasında kişi, çevresini gerçek dışı algılayabilir.

Bipolar Bozukluk: Bipolar bozukluk yaşayan kişilerde derealizasyon semptomları görülebilir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 10

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, derealizasyonun genellikle şiddetli stres ve travma ile ilişkili olduğunu belirtmektedir.

Uzman Doktor Tufan Güneş ise, "Derealizasyonun nedenleri arasında psikolojik faktörler kadar biyolojik ve çevresel faktörler de önemli rol oynar" demektedir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bilimsel araştırmalar, derealizasyonun nedenlerinin karmaşık ve çok yönlü olduğunu göstermektedir. Özellikle stres, travma ve madde kullanımı gibi faktörlerin derealizasyon riskini artırdığı belirtilmektedir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 11

DEREALİZASYONUN NEDENLERİ NEDİR?

Derealizasyonun nedenleri oldukça çeşitli ve karmaşık olabilir. İşte derealizasyonun başlıca nedenleri:

1. Psikolojik Faktörler

Stres ve Anksiyete: Yoğun stres ve anksiyete, derealizasyonun en yaygın nedenlerinden biridir. Kişi, aşırı stres altında kendini ve çevresini gerçek dışı algılayabilir.

Travma: Geçmişte yaşanan travmatik olaylar, derealizasyon semptomlarını tetikleyebilir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmalar, bu duruma yol açabilir.

Depresyon: Depresyon, kişinin dünyayı ve kendini gerçek dışı algılamasına neden olabilir.

2. Fiziksel ve Biyolojik Faktörler

Uykusuzluk: Yetersiz uyku, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek derealizasyon semptomlarına yol açabilir.

Migren: Migren atakları sırasında bazı kişiler derealizasyon yaşayabilir.

Tiroid Rahatsızlıkları: Tiroid hormonlarındaki dengesizlikler, derealizasyon semptomlarına neden olabilir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 12

3. Madde Kullanımı

Alkol ve Madde Bağımlılığı: Alkol ve bazı psikoaktif maddelerin kullanımı, derealizasyon semptomlarını tetikleyebilir.

• İlaçların Yan Etkileri: Bazı ilaçların yan etkileri arasında derealizasyon semptomları bulunabilir.

4. Diğer Ruhsal Sağlık Koşulları

Panik Atak: Panik ataklar sırasında kişi, çevresini gerçek dışı algılayabilir.

Bipolar Bozukluk: Bipolar bozukluk yaşayan kişilerde derealizasyon semptomları görülebilir.

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Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var 13

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, derealizasyonun genellikle şiddetli stres ve travma ile ilişkili olduğunu belirtmektedir

Uzman Doktor Tufan Güneş ise, "Derealizasyonun nedenleri arasında psikolojik faktörler kadar biyolojik ve çevresel faktörler de önemli rol oynar" demektedir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bilimsel araştırmalar, derealizasyonun nedenlerinin karmaşık ve çok yönlü olduğunu göstermektedir. Özellikle stres, travma ve madde kullanımı gibi faktörlerin derealizasyon riskini artırdığı belirtilmektedir.

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