Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var

DEREALİZASYONUN NEDENLERİ NEDİR?
Derealizasyonun nedenleri oldukça çeşitli ve karmaşık olabilir. İşte derealizasyonun başlıca nedenleri:
1. Psikolojik Faktörler
• Stres ve Anksiyete: Yoğun stres ve anksiyete, derealizasyonun en yaygın nedenlerinden biridir. Kişi, aşırı stres altında kendini ve çevresini gerçek dışı algılayabilir.
• Travma: Geçmişte yaşanan travmatik olaylar, derealizasyon semptomlarını tetikleyebilir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmalar, bu duruma yol açabilir.
• Depresyon: Depresyon, kişinin dünyayı ve kendini gerçek dışı algılamasına neden olabilir.
2. Fiziksel ve Biyolojik Faktörler
• Uykusuzluk: Yetersiz uyku, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek derealizasyon semptomlarına yol açabilir.
• Migren: Migren atakları sırasında bazı kişiler derealizasyon yaşayabilir.
• Tiroid Rahatsızlıkları: Tiroid hormonlarındaki dengesizlikler, derealizasyon semptomlarına neden olabilir.