Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, derealizasyonun kişinin çevresini gerçek dışı veya değişik şekilde algıladığı bir durum olduğunu belirtir. Bu durum, kişinin kendisini hayatın dışında hissetmesine neden olabilir.

Uzman Doktor Tufan Güneş ise derealizasyonun, kişinin etrafındaki nesneleri ve insanları gerçek dışı olarak görmesi şeklinde tanımlandığını ifade eder.