Çağımızın sorunu FOMO nedir? Uzmanlar ne öneriyor?

Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında, “Gelişmeleri Kaçırma Korkusu” olarak bilinen FOMO (Fear of Missing Out), çağın en büyük sorunlarından biri haline geldi.

FOMO, bireylerin sosyal medyada veya diğer dijital platformlarda başkalarının yaşadığı deneyimleri kaçırma korkusuyla sürekli olarak çevrimiçi kalma isteği olarak tanımlanır. Bu durum, özellikle gençler arasında yaygın olup, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açabilir.

FOMO’NUN NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

FOMO’nun temel nedenleri arasında sosyal medya kullanımının artması, sürekli bağlantıda olma isteği ve başkalarının hayatlarını idealize etme eğilimi yer alır.

Psikolog Dr. Aysen Bektaş, FOMO’nun özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte arttığını ve bireylerin sürekli olarak başkalarının ne yaptığını merak ettiğini belirtti. Bu durum, bireylerin kendi yaşamlarını yetersiz hissetmelerine ve sürekli bir eksiklik duygusu yaşamalarına neden olabilir.

FOMO’nun belirtileri arasında sürekli sosyal medyayı kontrol etme isteği, çevrimdışı kaldığında huzursuz hissetme, sosyal etkinlikleri kaçırma korkusu ve sürekli olarak başkalarının paylaşımlarını takip etme ihtiyacı yer alır. Bu belirtiler, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini ve verimliliklerini olumsuz yönde etkileyebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜMLER

Uzmanlar, FOMO ile başa çıkmanın en etkili yollarından birinin dijital detoks olduğunu belirtti.

Psikolog Dr. Meltem Özdemir, "FOMO, özellikle genç bireylerde yaygın olarak görülmektedir. Sosyal medyanın etkisiyle, bireyler kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslama eğiliminde oluyorlar. Bu da kaygı ve düşük özgüven gibi sorunlara yol açabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Psikiyatrist Dr. Ali Erdoğan, belirli aralıklarla sosyal medyadan uzaklaşmanın ve dijital cihazları sınırlı kullanmanın, bireylerin zihinsel sağlığını olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Dijital detoks, bireylerin gerçek dünyadaki ilişkilerine ve aktivitelerine daha fazla odaklanmalarını sağlar.

Farkındalık ve meditasyon teknikleri, bireylerin anı yaşamalarına ve mevcut durumlarına odaklanmalarına yardımcı olabilir. Bu teknikler, FOMO’nun neden olduğu kaygı ve stresin azalmasına katkıda bulunur. Dr. Bektaş, düzenli meditasyonun zihinsel berraklığı artırarak FOMO ile başa çıkmada etkili olduğunu belirtti.

Sosyal medya kullanımını sınırlamak, FOMO’nun etkilerini azaltmada önemli bir adım olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarında geçirilen süreyi azaltmanın ve belirli zaman dilimlerinde sosyal medya kullanımını kısıtlamanın, bireylerin daha dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bilimsel araştırmalar, FOMO’nun bireylerin psikolojik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu.

2021 yılında yapılan bir çalışma, FOMO’nun anksiyete, depresyon ve düşük öz-yeterlilik duygularıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Ayrıca, FOMO’nun sosyal medya bağımlılığı ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu belirtildi.

FOMO, modern çağın en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıktı.

Uzmanlar, dijital detoks, farkındalık ve meditasyon gibi yöntemlerle FOMO’nun etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu belirtti Sosyal medya kullanımını sınırlamak ve gerçek dünyadaki ilişkileri güçlendirmek, bireylerin FOMO ile başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Bilimsel araştırmalar da bu yöntemlerin etkinliğini destekledi. FOMO’nun üstesinden gelmek için bilinçli adımlar atarak, daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün.