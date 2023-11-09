Çağımızın sorunu zihin yorgunluğunu bitiren ot ortaya çıktı

Çağımızın sorunu olduğu bilinen zihin yorgunluğunu bitiren asparagus otu dikkatlerden kaçmadı.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Çağımızın sorunu zihin yorgunluğunu bitiren ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Çağımızın sorunu olduğu bilinen zihin yorgunluğunu bitiren asparagus otu dikkat çekti.

ZİHİN YORGUNLUĞU NEDİR?

Zihin yorgunluğu, uzun süreli stres, alkol alışkanlığı, uykusuzluk, yaşa bağlı bellek bozukluğu, Alzheimer gibi pek çok sebeplerle ortaya çıkan sadece yaşlılık problemi olmayıp her yaşta görülebilen bir problem olduğu bildirildi.

ASPARAGUS OTU NASIL KULLANILIR?

Bel soğukluğu böbrek ve mesanem iltihabı olanlarla, çok sinirli kimselerin kullanmaması gerekir.
Kuşkonmazı haşlayarak ya da buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirerek yiyebileceğiniz gibi çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

Eğer kuşkonmazı haşlayarak tüketecekseniz tencereye dik olarak koymalısınız. Çünkü sapı ile uçlarının pişme süresi aynı olmayacaktır. Hatta bir kavanoz içinde bile tencereye yerleştirebilirsiniz.

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