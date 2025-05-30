Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenleri 'Aman dikkat' diyerek uyardı

Diş ağrısı, çoğumuzun hayatında en az bir kez karşılaştığı yaygın bir rahatsızlık. Ancak, son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu basit şikayetin multipl skleroz (MS) gibi ciddi bir nörolojik hastalığın erken belirtisi olabileceğini öne sürdü.

Merkezi sinir sistemini hedef alan ve genellikle 20-40 yaş arasında ortaya çıkan MS, bağışıklık sisteminin sinir hücrelerini çevreleyen miyelin kılıfına saldırması sonucu gelişti.

Peki, diş ağrısı bu karmaşık hastalığın habercisi olabilir mi? Uzmanlar, bu soruya yanıt aradı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Multipl skleroz, sinir iletimini bozarak kas güçsüzlüğü, görme sorunları, denge bozuklukları ve uyuşma gibi belirtilerle kendini gösterdi. Ancak, son yıllarda yapılan çalışmalar, MS’in daha az bilinen semptomlarına dikkat çekti. Özellikle trigeminal sinir adı verilen, yüz ve çene bölgesindeki hislerden sorumlu sinirin MS kaynaklı hasarları, diş ağrısı olarak algılanabildi.

Journal of Neurology’de yayımlanan bir çalışma, MS hastalarının yaklaşık %10’unun hastalığın erken evrelerinde trigeminal nevraljiye benzer ağrılar yaşadığını ortaya koydu. Bu ağrılar, genellikle keskin, elektrik çarpması gibi ya da sürekli zonklayıcı bir diş ağrısı şeklinde tanımlandı.

MS, sinir sisteminde farklı bölgeleri etkileyebiliyor ve trigeminal sinir tutulumu, hastalığın erken bir işareti olabilir. Diş ağrısı gibi görünen bu şikayetler, aslında nörolojik bir soruna işaret ediyor olabilir. Bu nedenle, açıklanamayan ve ısrarcı diş ağrısı yaşayan hastaların bir nörolog tarafından değerlendirilmesi kritik önem taşıyor.

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UZMAN GÖRÜŞLERİ: DİŞ AĞRISI VE MS BAĞLANTISI

Uluslararası alanda da bu bağlantı üzerine çalışmalar sürüyor. ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. Brian Weinshenker, MS’in erken evrelerinde trigeminal nevralji veya diş ağrısı benzeri semptomların sıkça göz ardı edildiğini belirterek, “Hastalar genellikle bu ağrıları diş hekimine danışarak çözmeye çalışıyor, ancak altta yatan neden nörolojik olabilir. MS tanısı için erken değerlendirme, hastalığın seyrini değiştirebilir” dedi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Dr. Gabriele De Luca ise, MS’in erken belirtilerinin genellikle “gelip geçici” olduğunu ve diş ağrısı gibi semptomların bu kategoriye girebileceğini vurgulayarak, “Bu tür belirtiler, hastalar tarafından ciddiye alınmazsa tanı gecikebiliyor” diye ekledi.

Diş ağrısı, özellikle 24 saatten uzun süren ve alışılmadık bir şekilde tekrarlayan bir ağrıysa, mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalı. MS’in erken tanısı, tedavide büyük fark oluşturdu.

DİŞ AĞRISI VE MS: NASIL AYIRT EDİLİR?

Diş ağrısının MS ile ilişkili olabileceğine dair ipuçları, ağrının karakterinde yatıyor. MS kaynaklı ağrılar, genellikle tek taraflı, keskin ve elektrik çarpması gibi hissedildi. Ayrıca, bu ağrılar diş hekimi tarafından yapılan tedavilere yanıt vermiyor ve bazen yüzün diğer bölgelerine yayılabildi.

Journal of Ankara University Faculty of Medicine’de yayımlanan bir çalışmada, MS hastalarında ağrı semptomlarının %50’den fazlasının nöropatik kökenli olduğu belirtildi. Bu ağrılar, diş çürüğü veya diş eti iltihabı gibi yaygın nedenlerle açıklanamadı.

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MS tanısı, genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRI), beyin-omurilik sıvısı analizi ve nörolojik muayene ile konuldu.

Uzmanlar, diş ağrısı gibi atipik semptomların tanıyı zorlaştırabileceğini söyledi. Bu nedenle, hastaların belirtileri detaylı bir şekilde anlatması ve doktorların bu tür şikayetleri ciddiye alması büyük önem taşıyor.

ERKEN TANI HAYAT KURTARABİLİR

MS, erken teşhis edildiğinde ilaç tedavileri, fizyoterapi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor. Ancak, tanı geciktiğinde, sinir hasarı kalıcı hale gelebiliyor.

MS’in erken belirtilerini fark etmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kritik. Diş ağrısı gibi görünen bir şikayet, aslında çok daha ciddi bir durumun habercisi olabilir.

Uzmanlar, özellikle genç yetişkinlerde tekrarlayan, açıklanamayan diş ağrısı şikayetlerinin ciddiye alınmasını önerdi.

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Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stresten uzak bir yaşam tarzı, MS semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Ayrıca, D vitamini eksikliğinin MS riskini artırdığına dair bulgular, güneş ışığından faydalanmanın ve dengeli beslenmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

DİŞ AĞRINIZI HAFİFE ALMAYIN

Diş ağrısı, çoğu zaman basit bir diş problemi olarak görülse de, nadir durumlarda MS gibi ciddi bir hastalığın erken habercisi olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu bağlantının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

MS HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Multipl skleroz (MS), bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi sinir hücrelerine saldırması sonucu gelişen kronik bir otoimmün hastalık. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkileyen MS, sinir hücrelerini çevreleyen miyelin kılıfının hasar görmesine neden olur. Bu hasar, sinir sinyallerinin iletimini bozar ve çeşitli fiziksel ve bilişsel semptomlara yol açar.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon kişi MS ile yaşıyor ve kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha sık görüldü.

En yaygın belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Yorgunluk: MS hastalarının yaklaşık %80’i, günlük aktiviteleri zorlaştıran yoğun bir yorgunluk hissi yaşıyor.

Kas Zayıflığı ve Spastisite: Kollarda veya bacaklarda güç kaybı, kas sertliği veya spazmlar.

Uyuşma ve Karıncalanma: Ellerde, ayaklarda veya vücudun diğer bölgelerinde iğne batması hissi.

Görme Problemleri: Bulanık görme, çift görme veya optik nörit (göz siniri iltihabı).

Denge ve Koordinasyon Sorunları: Yürüme güçlüğü, sendeleme veya denge kaybı.

Bilişsel Sorunlar: Hafıza, konsantrasyon ve problem çözme yeteneğinde zorluklar.

Ağrı: Özellikle trigeminal nevraljiye bağlı yüz ve çene ağrıları veya nöropatik ağrılar.