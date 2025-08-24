Çağla Şikel bacağındaki morlukları paylaştı! Düştüğü not şaşkınlık yarattı

Ekranlarda uzun yıllardır sunuculuk yapan ünlü manken Çağla Şikel sosyal medya hesabını aktif kullanmayı ihmal etmiyor. Şikel, yıllara meydan okuyan fiziği ile takipçilerinin dikkatini çekiyor. Bu yaz yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü mankenin paylaştığı fotoğraflarda bacağındaki morluklar dikkat çekti. Ünlü manken bacağında oluşan morlukları nedenini bakın nasıl açıkladı.


Ünlü manken Çağla Şikel son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. 46 yaşında olan ünlü mankenin günlük yaşantısı zaman zaman magazin gündemine taşınıyor. Çağla Şikel yıllara rağmen yaşına meydan okuyan fiziği ile sık sık gündem oluyor.

Son yaptığı paylaşımda oğulları ile geçirdiği yaz tatilinin görüntülerine yer veren ünlü manken, sörf yapmaya karar verdi.

Ancak sörf yapmanın o kadar da kolay olmadığını yaptığı paylaşımları gösterdi. Ünlü manken bacaklarının morardığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor" notunu düştü.

