Çağla Şikel, paylaşımıyla hayranlarının diline dolandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çağla Şikel, paylaşımıyla hayranlarının diline dolandı!

Ünlü isim Çağla Şikel, her adımıyla gündem olmaya devam ediyor. Fiziğiyle magazin dünyasını çatlatan isim yedikleriyle yeniden sosyal medyanın gündemine düştü.

Çağla Şikel, gerek aşk hayatıyla gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla hatta yedikleriyle bile magazin gündeminden düşmüyor. Bu sefer yeniden yemeğiyle gündemde.

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Sağlıklı yaşamıyla ve fiziğiyle dikkat çeken isim, dün akşam arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

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Instagram hikayesinden paylaştığı görüntüler hayranlarının diline dolandı. Hikayesinde, pastadan sadece meyveli kısmı yediği anı paylaştı.

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Takipçileri, ‘bu kadın gerçekten yemiyor’, 'nasıl yaşıyor' gibi yorumlar yağdı. Hikayesini gören gözlerina inanamadı.

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Çağla Şikel, önceki aylarda kahvaltı ve akşam yemeklerini paylaşmıştı.

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5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan menüsü ağızları açık bırakarak sosyal medyada gündem olmuştu.

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