Çağla Şıkel’den dikkat çeken paylaşım: Bacaklarındaki morluklar akıllarda soru işareti yarattı

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam tarzı ve enerjik kişiliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde yeni bir hobiye yelken açan Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte sörf öğrenmeye başladı. Daha önce jet sörf deneyimini paylaşarak dikkat çeken ünlü isim, bu kez klasik sörfle denizde boy gösterdi. Şıkel’in sörf tahtasının üzerinde geçirdiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

ÇOCUKLARIYLA EĞLENCELİ ANLAR

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey (15) ve Uzay (12) ile geçirdiği zamanın kendisi için çok kıymetli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Sörf derslerini çocuklarıyla birlikte alarak hem spor yapmanın hem de aile bağlarını güçlendirmenin keyfini çıkarıyor. Daha önce de çocuklarına sörf dersleri aldırdığını belirten Şıkel, “Spora yatkın olsunlar istiyorum” diyerek onların sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı benimsemesine önem verdiğini ifade etmişti. Bu paylaşımda da Kuzey ve Uzay ile denizde geçirdiği neşeli anlar, hayranlarından büyük beğeni topladı.

FİT YAŞAM VE CESUR PAYLAŞIMLAR

46 yaşındaki Şıkel, fit vücudu ve disiplinli yaşam tarzıyla gençlere taş çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, hem sağlıklı yaşam sırlarını hem de çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Sörf macerası sırasında bacaklarındaki morlukları cesurca sergileyen Şıkel, doğal ve samimi tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Hayranları, “Kim der ki iki çocuk annesi?” gibi yorumlarla Şıkel’in enerjisine hayranlığını dile getirdi.

BACAKLARDAKİ MORLUKLARIN SIRRI

Sörf öğrenme sürecinin kolay olmadığını kanıtlayan Çağla Şıkel, bacaklarında oluşan morlukları Instagram hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı. “İmkânsız görünen bile sadece zaman alır” diyerek morluklara rağmen pes etmediğini vurgulayan Şıkel, bu paylaşımla hem cesaretini hem de samimiyetini ortaya koydu. Morlukların, sörf tahtasıyla geçirdiği yoğun ve eğlenceli antrenmanların bir sonucu olduğu öğrenildi. Hayranları, Şıkel’in bu azmini ve doğallığını övgüyle karşıladı.

ÇAĞLA ŞIKEL’DEN İLHAM VEREN MESAJ

Sörf öğrenme sürecinde karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyen Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımında “Her yeni deneyim, biraz cesaret ve biraz da sabır ister” notunu düşerek takipçilerine ilham verdi.

Ünlü ismin bu yeni hobisi ve çocuklarıyla geçirdiği keyifli anlar, sosyal medyada uzun süre konuşulacağa benziyor. Şıkel’in sörf macerasının devamında neler yapacağı ise merak konusu oldu.

