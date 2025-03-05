Çağla Şikel'in kahvaltısı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü manken Çağla Şikel sabah kahvaltısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şikel'in kahvaltısının 5 hap ve kuruyemişten oluşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çağla Şikel günlük yaşantısına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle paylaşırken, 46 yaşındaki ünlü mankenin güzellik sırları da merak konusu oluyor. Şikel ilk kez kahvaltısını paylaşarak neler yemiş olduğunu takipçilerine gösterdi.

Şikel'in 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısı sosyal medyada oldukça ilgi gördü.