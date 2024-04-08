Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var

Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, oğullarıyla birlikte yaşadığı 9 odalı saray yavrusu evi ile gündem oldu.
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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 1

44 yaşındaki Şıkel, özel hayatı ile sık sık konuşuluyordu.

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 2

Avukat Nail Gönenli ile evliliğe doğru giden ilişkilerini bitiren Şıkel, birkaç gün önce ablasının düğününde Gönenli ile yan yana gelmiş fakat ikiliden barışma açıklaması gelmemişti.

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 3

Emre Altuğ ile boşandıktan sonra oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşamaya başlayan Şıkel, oğullarıyla eğlenceli paylaşımlar yapıyor.

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 4

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü mankenin tam 4.5 milyon takipçisi var.

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 5

Sosyal medya hesabında günlük yaşamından birçok içerik paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli vakitleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 6

Mankenlik ve sunuculuk kariyerinin yanında anneliğiyle de dikkat çeken Çağla Şıkel'in paylaşımları takipçilerinden ilgi görüyör.

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 7

Çağla Şıkel'in iki oğlu ile birlikte kaldığı 9 odalı saray yavrusu evi de takipçilerinin dikkatini çekti.

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 8

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından evinin manzarasını paylaştı.

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 9

İşte ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte yaşadığı saray yavrusu evi…

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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 10
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Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var 11
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