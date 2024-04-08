Çağla Şıkel’in lüks villası parmak ısırttı. 9 odalı saray yavrusu evi var

44 yaşındaki Şıkel, özel hayatı ile sık sık konuşuluyordu.
Avukat Nail Gönenli ile evliliğe doğru giden ilişkilerini bitiren Şıkel, birkaç gün önce ablasının düğününde Gönenli ile yan yana gelmiş fakat ikiliden barışma açıklaması gelmemişti.
Emre Altuğ ile boşandıktan sonra oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşamaya başlayan Şıkel, oğullarıyla eğlenceli paylaşımlar yapıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü mankenin tam 4.5 milyon takipçisi var.
Sosyal medya hesabında günlük yaşamından birçok içerik paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli vakitleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Mankenlik ve sunuculuk kariyerinin yanında anneliğiyle de dikkat çeken Çağla Şıkel'in paylaşımları takipçilerinden ilgi görüyör.
Çağla Şıkel'in iki oğlu ile birlikte kaldığı 9 odalı saray yavrusu evi de takipçilerinin dikkatini çekti.
Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından evinin manzarasını paylaştı.
İşte ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte yaşadığı saray yavrusu evi…