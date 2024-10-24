Çağla Şıkel'in spor hayatı bitti. İşte sebebi...

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Çağla Şıkel'in spor hayatı bitti. İşte sebebi...

Uzun yıllardır spor yapan Çağla Şıkel, spor hayatının bittiğini açıkladı. İşte sporu bırakma sebebi...

Ünlü isim Çağla Şıkel, Bambaşka Sohbetler programına katılarak Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtladı.

Çağşa Şıkel, oğlu ile ergenlik döneminde sorunlar yaşadığını da samimi bir dille paylaştı.

Şikel, "Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Ama anladım ki kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Çocuk bilgisayar oynamaya devam etti, ben de gidip atel taktırdım." dedi.

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Uzun senelerdir spor yapan Şıkel, spor yapmayı bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

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Şikel, "Kalça eklemini fazla kullanmamdan kaynaklı geri dönüşü olmayan bir eklem problemi yaşıyorum. Hayat tarafından durduruldum. Oyuncağım elimden alınmış gibi hissettim. Şimdi fizik tedavi görüyorum ve kalça eklemlerime başka hiçbir yük bindirmemem gerekiyor." şeklinde konuştu.

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