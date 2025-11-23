15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000’de İstanbul Fulya’daki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş, olay yerinde hiçbir zorlanma izi bulunmaması ve hırsızlık emaresine rastlanmaması nedeniyle cinayet yıllardır çözülemiyor.

Türkiye’nin en çok konuşulan faili meçhul çocuk cinayetlerinden Çağla Tuğaltay dosyası, 26 yıl sonra yeniden takibe alındı. Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, dosyayı takibe aldığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla dosyayı yeniden incelemeye aldı. Olay yerinden elde edilen DNA ve parmak izi örneklerinin, Interpol arşivlerindeki binlerce örnekle karşılaştırılması için yeni bir süreç başlatıldı.

Savcılığın verdiği izinle birlikte, Türkiye’deki mevcut delillerin uluslararası veri tabanlarında yeniden tarandığı belirtiliyor. Dosyanın yeniden canlanması, yıllardır bekleyen aileye yeni bir umut taşıdı.

'DOSYAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM'

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, dosyayı hem adli hem de insan hakları boyutuyla yakından izleneceğini duyurdu. Barkın’ın sürece dahil olmasının soruşturmayı hızlandırabileceği konuşuluyor.