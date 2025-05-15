Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı tehlikesi! Katili 25 yıldır bulunamadı

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olay günü, okuldan dönen Çağla, kendi anahtarıyla evine girdi. Komşuların duyduğu “aaaa” şeklindeki şaşkınlık nidası, Çağla’nın hayatta olduğu son anlardan biri oldu. Ailesi, komşuların uyarısıyla eve geldiğinde, Çağla’yı abisinin odasında boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerinde kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmadı, apartmanda yalnızca Çağla’nın ayak sesleri duyulmuştu ve onu takip eden bir yabancı görülmemişti. Ayrıca, hırsızlık ya da cinsel saldırı belirtisi de tespit edilmedi.