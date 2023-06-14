Çağlar Söyüncü A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Euro 2024 elemelerinde oynayacağı Letonya ve Galler maçları için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım’da, Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.

Çağlar Söyüncü'nün durumu ile ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga’ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı”