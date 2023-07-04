Çağlar Söyüncü yeni takımı için İspanya'da

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e imza atmak için Madrid'e geldi. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid forması giyecek üçüncü Türk futbolcu olacak.

Çağlar Söyüncü yeni takımı için İspanya'da

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 sezonluk sözleşme imzalamak için Madrid'e geldi.

Kısa bir açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Öncelikle bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Büyük bir takımda oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Atletico Madrid'de ve La Liga'da oynamanın zor olduğunun bilinciyle buraya geldiğini ama zorluklarla mücadele eden bir kişiliği olduğunu söyleyen Çağlar Söyüncü, "İnşallah iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşırız" açıklamasında bulundu.

Madrid'de yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile 4 sezonluk bir sözleşmeye imza atması ve 6 Temmuz Perşembe günü de basına tanıtılması öngörülüyor.

Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti. (AA)

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu ile görüşen Tunç Soyer'den kritik açıklama Siyaset
Ekrem İmamoğlu ile görüşen Tunç Soyer'den kritik açıklama
İtalyanlar'ın gözü Joao Pedro'da. Eski takımı da talip Spor
İtalyanlar'ın gözü Joao Pedro'da. Eski takımı da talip
Polis kovaladığı motorculara böyle bağırdı ‘Sana bir ceza yazacağım hayatın boyunca unutmayacaksın’ Güncel
Polis kovaladığı motorculara böyle bağırdı ‘Sana bir ceza yazacağım hayatın boyunca unutmayacaksın’
Öcalan'ın avukatlarının 'örgüt üyeliği' davasında karar Güncel
Öcalan'ın avukatlarının 'örgüt üyeliği' davasında karar
Galatasaray'da Okan Buruk'u sevindiren gelişme Spor
Galatasaray'da Okan Buruk'u sevindiren gelişme
Nihat Kahveci'nin İspanyolca Arda Güler ropörtajı eşini kızdırdı! Spor
Nihat Kahveci'nin İspanyolca Arda Güler ropörtajı eşini kızdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rahmi Koç ve Ali Koç'u ağırladı Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rahmi Koç ve Ali Koç'u ağırladı