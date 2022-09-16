Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray: İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı

İngiltere Premier Lig'de Leicescer City takımında forma giyen Çağlar Söyüncü'nün adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu.

Ancak Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı bambaşka çıktı.

26 yaşındaki futbolcunun 2014-2016 yıllarında forma giydiği Altınordu'da antrenörlüğünü yapan Hüseyin Eroğlu, Radyospor'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, şunları söyledi:

"Çağlar Söyüncü çok önemli bir figür çünkü Çağlar Altınordu'dan yurt dışına giden ilk futbolcu oldu. Bu sezon ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da ben Çağlar'ın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Çağlar, Leicester City sonrasında kariyerine Avrupa'da devam edecek."

Eroğlu, "Bu takım Atletico Madrid mi?" sorusuna da "Evet, zaten öğrenmişsiniz" cevabını verdi.