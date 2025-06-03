'Çağlayan Adliyesi kuşatma altında'. CHP'li vekil paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal, Çağlayan Adliyesi'nin önünden paylaşım yaptı. Mahmut Tanal adliyenin önünde alınan güvenlik önlemleri ile ilgili konuştu.

'12 Eylül askeri darbe döneminde bile böyle bir durum yoktu' diyen Tanal, 'adalete yazık, demokrasiye yazık' diye konuştu.

Tanal paylaşımında şunları söyledi:

????Çağlayan Adliyesi Kuşatma Altında!



Hukukun kalbi olması gereken Çağlayan Adliyesi, bugün adeta olağanüstü hâl manzarasına bürünmüş durumda!



???? 11-12 TOMA, zırhlı araçlar, askeri yöntemlerle yerleştirilmiş bariyerler ve güvenlik güçleri adliye çevresini kuşatmış durumda.

???? Bu… pic.twitter.com/yz8UohOrio — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 3, 2025

Çağlayan Adliyesi Kuşatma Altında!

Hukukun kalbi olması gereken Çağlayan Adliyesi, bugün adeta olağanüstü hâl manzarasına bürünmüş durumda!

11-12 TOMA, zırhlı araçlar, askeri yöntemlerle yerleştirilmiş bariyerler ve güvenlik güçleri adliye çevresini kuşatmış durumda.

Bu tablo, bir adalet kurumuna değil, sanki bir sıkıyönetim bölgesine ait! Adalet korkuyla sağlanmaz! Mahkemelere değil, topluma gözdağı veriliyor!

Yargıyı baskı altına alarak değil, bağımsız hale getirerek demokrasi inşa edilir!