Çağlayan Adliyesi'nden toplanan Zafer Partililer: Katil Apo işbirlikçi AKP

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

PARTİLİLER ADLİYE ÖNÜNDE SLOGAN ATTI

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan Zafer Partililer, "Katil Apo İşbirlikçi AKP" sloganları attı.