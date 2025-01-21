Çağlayan Adliyesi'nden toplanan Zafer Partililer: Katil Apo işbirlikçi AKP

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çağlayan Adliyesi'nden toplanan Zafer Partililer: Katil Apo işbirlikçi AKP

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan Zafer Partililer, Katil Apo İşbirlikçi AKP sloganları attı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

PARTİLİLER ADLİYE ÖNÜNDE SLOGAN ATTI

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan Zafer Partililer, "Katil Apo İşbirlikçi AKP" sloganları attı.

Son Haberler
Cemal Enginyurt, Özdağ'ın tutuklanması sonrası çileden çıktı
Cemal Enginyurt, Özdağ'ın tutuklanması sonrası çileden çıktı
Okan Buruk'tan Muslera yorumu: Çok büyük rolü var!
Okan Buruk'tan Muslera yorumu: Çok büyük rolü var!
Zafer Partisi açıklama yapıyor
Zafer Partisi açıklama yapıyor
Ümit Özdağ'dan tutuklama kararı sonrası ilk paylaşım geldi
Ümit Özdağ'dan tutuklama kararı sonrası ilk paylaşım geldi
Avukatı, Özdağ'ın notunu okudu. Flaş suikast detayı...
Avukatı, Özdağ'ın notunu okudu. Flaş suikast detayı...