Kağıthane Çağlayan Tünelinde virajı alamayan kamyon devrildi. Kaza nedeniyle Çağlayan Tüneli Kağıthane çıkışı trafiğe kapandı. Tünel, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, Çağlayan Tüneli Kağıthane çıkışında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Aktan'ın kullandığı malzeme yüklü kamyon, tünel içerisindeki virajda yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken Çağlayan Tüneli Kağıthane çıkışı trafiğe kapandı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tünelde önlem alarak trafiği Şişli istikametine yönlendirdi.

Kaza yapan kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Kamyon, vinç ile kaldırıldıktan sonra tünel yeniden trafiğe açıldı.