Çağlayan'a giden tüm yollar kapatıldı! İstanbul'da İmamoğlu ablukası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çağlayan'a giden tüm yollar kapatıldı! İstanbul'da İmamoğlu ablukası

İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan tedbir kararlarına yenilerini ekledi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi çevresindeki birçok yol saat 16.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra kapatılan yollara yenisini ekledi.

Valilik, Çağlayan çevresindeki birçok yolun 22 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 16.00 ile 23 Mart Pazar günü (yarın) saat 08.00 arası trafiğe kapatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden gerçekleştirilen açıklamada, "19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" denildi.

16.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

ALTERNATİF YOLLAR

-Çiftecevizler Caddesi,

-Sıracevizler Caddesi,

-Silahşör Caddesi,

-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

-Halaskargazi Caddesi,

-Şişli Büyükdere Caddesi,

-Darülaceze Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Kağıthane Caddesi,

-D 100.

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