Çağlayan’da 'İmamoğlu' karmaşası! Ajanslar başka... Adli kaynaklar başka...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yönündeki bilgiler, kaynağından yani İstanbul Adliyesi kaynaklarından yalanlandı. Tutuklama kararı çıktığına ilişkin ilk bilgiyi adliyede görevli gazetecilerle başsavcılıktan bazı isimler paylaştı. Bunun üzerinde önce Sabah gazetesi ve ardından Anadolu Ajansı, İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçundan tutuklandığını okurlarına duyurdu.

"KARARIN HENÜZ KESİNLEŞMEDİĞİ" BİLGİSİ GÖNDERİLDİ

Ardından adliyede görevli tüm gazeteciler karara ilişkin bu bilgiyi alabilmek için kaynaklarına ulaştı. Gazetecilere bu kararın doğru olduğu bilgisi resmi görevli isimler tarafından aktarıldı. Ancak yarım saat kadar sonra yine başsavcılıktan bu kez başsavcılık adına açıklama yetkisi olan kaynaklar tarafından, görevli gazetecilerin paylaşım grubuna "kararın henüz kesinleşmediği" bilgisi gönderildi.

"HEM YOLSUZLUK HEM TERÖR"

CHP'liler ve İmamoğlu'nun avukatları bu belirsizliğe ve çelişkili bilgiler yayılmasına tepki gösterdi. CHP kurmayları, bu durumu bir algı operasyonu olarak niteleyerek başsavcılığı eleştirdi. Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede ise kesin kararların kısa bir süre sonra açıklanacağı duyuruldu. Bilgilendirmede, "hem yolsuzluk hem terör" suçlamasıyla ilgili açıklanacak kesin kararın gazetecilerle paylaşılacağı belirtildi."

MALİ NİTELİKLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI, TERÖRDEN SERBEST"

İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ soruşturması olarak bilinen ve yolsuzluk suçlamaları içeren soruşturma kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili karar avukatlarına tebliğ edildi.

KARAR AVUKATLARA TEBLİĞ EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı bilgilendirmede, "Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına" karar verildiğini duyurdu. Başsavcılık, teröre yardım suçlaması içeren "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise İmamoğlu'nun tutuklanması yönündeki savcılık talebinin reddedildiği bilgisini verdi. Bilgilendirmede, "Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" denildi.