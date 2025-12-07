İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Roma Cagliari'ye konuk oldu.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy yedek kulübesinde otururken bir başka milli oyuncumuz Roma forması giyen Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başladı.

Zeki Çelik, VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gördü! 🔴 pic.twitter.com/JZ2DyJQD4y — S Sport Plus (@ssportplustr) December 7, 2025

ZEKİ ÇELİK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmadaİZeki Çelik'in ikinci yarının başında yaptığı müdahale sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Luca Zufferli, potansiyel penaltı sebebiyle gittiği monitörün başından faulün ceza sahası dışında yapıldığına ancak mutlak gol şansını engellemesi sebebiyle de kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğine hükmederek döndü.

Bu kararla, Zeki Çelik 52'inci dakikada gördüğü direkt kırmızı kart sonucu zorlu deplasmanda Roma'yı eksik bıraktı.