Çağrı yanıt buldu: Fenerbahçe kongreye gidiyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çağrı yanıt buldu: Fenerbahçe kongreye gidiyor!

Fenerbahçe’de muhalefetin ve taraftarın hedefinde olan Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübü olağanüstü kongreye götürme kararı aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon da gelmeyen Süper Lig şampiyonluğu taraftarların sabrını taşırırken yönetimin olağanüstü seçime gitmesi için başlatılan imza kampanyası meyvelerini verdi.

Odatv’nin haberine göre; Ali Koç, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'nun da adaylığını açıklamasının ardından camiadaki "olağanüstü seçim" seslerine kulak verdi. Odatv'nin edindiği son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçime gidiyor. Haberde yer alan bilgilere göre Koç, seçimde yeniden aday olacak.

Ancak başkan Ali Koç koltuğunu bırakma niyetinde değil. Koç, olağanüstü seçimde aday olarak güven tazeleme niyetinde.

'FENERBAHÇE TEZAHÜRATLARLA YÖNETİM DEĞİŞTİRECEK KURUM DEĞİLDİR'

26 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılan Ali Koç'un, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir, hiçbir zaman da olmamalıdır" demesi çok konuşuldu.

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