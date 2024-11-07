ÇAĞSAV ödülleri sahiplerini buldu

5 Kasım Salı günü, saat 15.00’te, Ankara Kale'deki Divan Çukurhan ve Rahmi M. Koç Müzesi Safranhan Sergi Salonunda; 22. ÇAĞSAV Onur Ödülü, “Cumhuriyetin Sanata, Kültüre ve Toplumsal Yaşama Olan Etki ve Katkıları" konulu panel ve ÇAĞSAV Koleksiyonu Sergisi’nin açılışı aynı gün, art arda yapılacaktır.

Çağdaş sanatımızın öncü, usta sanatçılarına 2001 yılından bu yana verilen ÇAĞSAV Onur Ödülü’ne, 2024 yılı için kişisel olarak sanatçı Nevhiz Tanyeli değer görüldü. Çağdaş sanatımızın öncü kurumlarına verilen ÇAĞSAV Onur Ödülü’ne 2024 yılı için kurumsal olarak; Arkas Sanat Merkezi değer görüldü.

Ödül töreninden sonra yapılacak “Cumhuriyetin Sanata, Kültüre ve Toplumsal Yaşama Olan Etki ve Katkıları" konulu panel; Ayşegül Yüksel ve Rengim Gökmen’in katılımıyla, sanat yazarı/ressam A. Celal Binzet’in moderatörlüğünde yapılacak.

Panel bitiminde, ÇAĞSAV Koleksiyonu adlı özel bir seçkiden oluşan resim sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi Safranhan Sergi Salonu’nda açılacak. Sergide A. Celal Binzet, Ahmet Yeşil, Cengiz Savaş, Fikret Otyam, Funda İyce Tuncel, Gencay Kasapçı, Gültekin Serbest, Habip Aydoğdu, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Kayıhan Keskinok, Lütfü Günay, Mustafa Ayaz, Nevhiz Tanyeli, Nihat Kahraman, Nuri Abaç, Önder Aydın, Söbütay Özer, Şükran Pekmezci, Turan Erol, Yalçın Gökçebağ, Zafer Gençaydın ve Zahit Büyükişleyen’in yapıtları yer alacak.