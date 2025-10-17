Balıkesir / Özel Kelkit / Yeniçağ

Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan Cahit Can Tekin, "İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı olarak, Karesi İlçe Seçim Kurulundan mazbatamızı aldık. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Karesi için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Tekin, "Bu süreçte emeğini, desteğini esirgemeyen tüm yol ve dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, Karesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Tekin, ayrıca kongre sürecine katkı sunan tüm partililere, delegelere, ilçe teşkilatına ve Karesili hemşehrilerine teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.