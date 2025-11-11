YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Balıkesir’in tarım ve hayvancılıkla anılan güçlü üretim kimliğini yitirmeye başladığını belirterek, kırsalda üreticinin emeğinin karşılığını alamadığına dikkat çekti. Tekin, “Karesi’nin verimli toprakları artık üretim değil, geçim derdiyle anılıyor” dedi.

Cahit Can Tekin, İYİ Parti olarak kırsal mahallelerde yaptıkları ziyaretlerde üreticinin büyük bir çıkmaz içinde olduğunu söyledi:

“Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alamıyor. Mazot, gübre, yem fiyatları sürekli artıyor ama çiftçinin kazancı yerinde sayıyor. Bu tablo insanları üretimden uzaklaştırıyor. Artık birçok üretici, tarlasını ekmek yerine satmayı düşünüyor. Çünkü alın terinin karşılığı yok.”

Tekin, yaşanan ekonomik sıkıntıların tarım ve hayvancılığı doğrudan etkilediğini vurguladı:

“Pazara çıkan vatandaş fiyatlara yetişemiyor. Paranın hiçbir değeri kalmadı. Hayvancılıkta yem maliyeti, tarımda üretim giderleri üreticiyi bitme noktasına getirdi. Eskiden bereketin simgesi olan Karesi’de şimdi insanlar geçinmenin yollarını arıyor.”

İYİ Parti İlçe Başkanı, tarım ve hayvancılığın devlet desteği olmadan sürdürülemeyeceğini belirtti:

“Tarım ve hayvancılığın yeniden ayağa kalkması için kökten bir politika değişimi şart. Çiftçiye destek sadece seçim dönemlerinde değil, yılın her günü verilmelidir. Türkiye’nin gıda güvenliği Balıkesir gibi üretim merkezlerine bağlıdır.”

Cahit Can Tekin açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Karesi ve Balıkesir, Türkiye’nin gıda deposudur. Eğer bu bölgede üretim durursa, Türkiye beslenemez. Çiftçimizi korumak, ülkemizin geleceğini korumaktır.”