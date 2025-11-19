YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Balıkesir’in bir öğrenci kenti olduğunu hatırlatarak, üniversite öğrencilerinin hem ekonomik zorluklar hem de barınma sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Tekin, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin giderek ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını belirtti:

“Balıkesir büyük bir üniversite kenti. Merkezde eğitim fakültemiz var, şehrin dışında da Çağış kampüsümüz, Çağış kampüsümüzde de öğrencilerimiz var, Çağış kampüsü dışında da öğrencilerimiz var. Ancak barınma sorunu hâlâ çözülebilmiş değil. Aileler çocuklarını okutmakta zorlanıyor, öğrenciler ise geçim mücadelesi veriyor.”

Tekin, öğrencilerin yaşadığı zorlukların artık münferit değil, sistematik hale geldiğini ifade etti:

“Yurt kapasitesi yetersiz, kiralar fahiş. Birçok öğrenci barınma sorunu nedeniyle eğitimini yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya. Devletin öğrenciyi sadece istatistikte değil, yaşam koşullarında da görmesi gerekiyor.”

İYİ Parti İlçe Başkanı, ekonomik baskılar altında ezilen öğrencilerin geleceğe dair umudunu kaybettiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Gençler geleceğe umutla değil, endişeyle bakıyor. Üniversite okumanın maliyeti her geçen gün artıyor. Barınma, ulaşım ve gıda giderleri öğrenciler için artık büyük bir yük. Biz İYİ Parti olarak gençlerin sesini duyurmakta kararlıyız. Çünkü geleceğimizi kaybediyoruz.”

Cahit Can Tekin açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Öğrencilere yapılacak her destek, Türkiye’nin geleceğine yapılacak en büyük yatırımdır. Barınma ve yaşam koşulları iyileştirilmeden eğitimde fırsat eşitliğinden söz edilemez. Balıkesir’deki her gencin yanında olacağız.”