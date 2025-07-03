Cahit Can Tekin’den efsane başkana anlamlı ziyaret

Özel Kelkit-Balıkesir/YENİÇAĞ

İYİ Parti Karesi İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katıldığı ziyarette, Genç Başkan Cahit Can Tekin, Efsane Başkan Ziya Tan’ın deneyimlerinden faydalanmak ve bilgi birikimini aktarmak için verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, eski belediye başkanı Ziya Tan, görev süresince yaşadıklarını ve şehre kazandırdığı vizyoner projeleri Genç Başkan’la paylaştı.

Özellikle altyapı, su projeleri ve sosyal belediyecilik alanındaki tecrübelerini aktarırken, Genç Başkan Tekin’in dikkatle dinlediği gözlendi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, “Değerli büyüğümüz Ziya Tan’ın engin tecrübeleri bizim için bir hazine. Kendisinin bilgi ve birikiminden faydalanmak, şehrimize daha etkili hizmet sunma yolunda bize rehber olacak. Geçmişten aldığımız derslerle geleceği sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz. Yeni nesil yöneticilerin bilinçli adımlar atması için bu ziyaretleri çok önemsiyorum.”

Efsane Başkan Ziya Tan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Genç Başkan Cahit Can Tekin ve heyetine teşekkürlerini sundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.