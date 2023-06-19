Çakal eriğinin yararları

Çakal eriği son derece besleyici ve çeşitli sağlık sorunlarına destek oluyor. Peki, neye iyi geliyor?

Çakal eriğinin yararları

Çakal eriği ağacı bir yaşından biraz daha büyük olduklarında meyve veriyor. Güvem eriği olarak da bilinen Çakal eriği nispeten az bakım gerektiren, yavaş büyüyen, kompakt, dikenli, çok dallı bir çalı veya siyahımsı bir kabuğa sahip.

İŞTE YARARLARI

Özellikle çocuklarda sindirimi iyileştirmeye, kabızlığı gidermeye yarıyor.
Hazımsızlığı iyileştirmeye, şişkinliği azaltmaya ve ishali iyileştirmeye yardımcı olur.

Solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisi için yararlı kabul edilir.

Antioksidan görevi görür.

Kanda bulunan toksik maddeleri yok etme eğilimindedir.

Balgam söktürücü özellikleri nedeniyle çiçekler soğuk algınlığı ve öksürük ile savaşabilir.

Dişlerdeki çürükleri önlemek için kullanılabilir.

Kanser hücrelerinin büyümesini önler ve çoğalmasını azaltır.

İdrar söktürücü özellikleri nedeniyle sıvı tutulmasını giderir.

Böbrek taşlarını ve diğer böbrek sorunlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Yorgunluğu gidermeye ve canlılığı artırmaya yardımcı olur.

CİLDE FAYDALARI NELER?

Antioksidanlar oksidatif stresle savaşır ve serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltır. Böylece cildi hasara karşı korur ve erken yaşlanmaya karşı da savaşabilir. Çakal eriği yağı uygulanması çatlakları önleyebilirsiniz.

C vitamini ve tanen bakımından zengin olduğu için cildinizin esnekliğini korumak için cildinize çakal eriği özü uygulayabilirsiniz. Genel cilt sağlığını iyileştiren tanenler, meyve asitleri bu meyvede bolca vardır. Bu bileşikler cildi nemlendirir ve nemi geri kazandırır.
Şifa kaynağı olan bu eriği dozunda kullanmaya dikkat etmek gerekir. Gereğinden fazla tüketimde diğer sağlıklı meyvelerde olduğu gibi çakal eriği de çeşitli reaksiyonlar gösterebilir.

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