Çakal sürüsü bir Trabzonlu ile karşılaşınca olanlar oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Trabzon'da aç kalan çakallar köyleri indi. Çakal sürüsüne karayolunda aracıyla seyrederken rastlayan Ali Osman Erçin çakallara Trabzon şivesiyle seslendi. Erçin "Arabada yer var geliyorsan haydi. Ne koşuyorsun. Nereye baskına gidiyorsun" demesi izleyenleri güldürdü.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından aç kalan çakal sürüsü köylere indi. Karayolunda araçların önünden hızlı bir şekilde koşuşturan 4 çakal, Trabzonlu sosyal medya fenomeni Ali Osman Erçin'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sosyal medya hesabına yüklediği görüntüler ile kısa sürede binlerce kişiye ulaşan Erçin, çakal sürüsünün eğlenceli anlarını Trabzon şivesi ile birleştirdi.

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İzleyenlerin gülümsediği anlarda, “Çakal gel buraya nereye koşuyorsun. Arabada yer var geliyorsan haydi ne koşuyorsun. Nereye baskına gidiyorsun. Dedim sana o son tavuğu yemeyecektin” ifadelerini kullandı.

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Erçin'in kamerasına yansıyan görüntülerde bir süre aracın önünden ilerleyen çakal sürüsü daha sonra yoldan çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

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