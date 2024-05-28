Çakar denetimi. 14 araca ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çakar denetimi. 14 araca ceza

Kırklareli'nde yapılan çakar denetiminde 14 araca ceza kesildi.

Çakarlı araçlara karşı denetimler devam ediyor. Kırklareli’nde Jandarma ekipleri tarafından trafikte kendilerine öncelik tanınması için araçlarına çakar lamba takan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı denetime dair bölgeden edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde araçlara çakar denetiminde bulundu. Yapılan çakar denetiminde 5 aylık süre zarfında 14 araca cezai işlem yapıldı. Uygulanan cezai işlemler sonrasında ise araçlarına çakar takılan araçların çakar lamba sistemleri söküldü.

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