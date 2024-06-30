Çakarlı araçlara işlem yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Çakarlı araçlara işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda 20-27 Haziran tarihleri arasında 3 milyona yakın aracın denetlendiğini, bu denetim sonucunda ise 189 sürücüye izinsiz çakar kullandığı için işlem yapıldığını açıkladı.

Çakarlı araçlara deentim

Bakan Yerlikaya Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin 20-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimleri açıkladı. Yapılan denetimlerde 2 milyon 786 bin 451 aracında denetlendiği bu denetimler sonucunda ise çakar kullanan 189 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca;

Hız ihlalinde bulunan 140 bin 947 sürücü,

Muayene yaptırılmamış 29 bin 308 sürücü,

Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 478 sürücü,

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 sürücü ve zorunlu sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere toplamda 433 bin 207 sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

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