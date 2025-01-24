Çakarlı otomobille polisten kaçtı sürücüye 327 bin lira ceza yazıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çakarlı otomobil ile polisin 'dur' intiharına uymayan sürücü, takip sonucu yakalandı. M.N.A. isimli sürücüye çakarlı lamba, ehliyetsiz araç kullanma, alkol ve dur ihtarına uymamaktan 327 bin 487 bin lira ceza kesildi.

İskenderun'da polis, üzerinde çakar bulunan 06 DBS 106 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibi sonucu otomobil fazla uzaklaşmadan durduruldu. İsminin M.N.A. olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olarak direksiyon başına geçtiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüye çakarlı lamba, alkollü ve ehliyetsizlik araç kullanma ile dur ihtarına uymamaktan 327 bin 487 bin lira para cezası uygulandı.