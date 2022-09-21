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  • Çakıcı’nın Bahçeli ziyaretinin ardından... MHP’li isim Bakan Bozdağ ile ‘af’ için görüştü

Çakıcı’nın Bahçeli ziyaretinin ardından... MHP’li isim Bakan Bozdağ ile ‘af’ için görüştü

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi 'af' gündemiyle ziyaret etmesinin ardından MHP'li Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini açıkladı. Yıldız, 'infaz hesaplamasının gözden geçirilmesini' görüşeceğini bildirdi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 00:31
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Çakıcı’nın Bahçeli ziyaretinin ardından... MHP’li isim Bakan Bozdağ ile ‘af’ için görüştü

Çakıcı’nın Bahçeli ziyaretinin ardından... MHP’li isim Bakan Bozdağ ile ‘af’ için görüştü
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Suç örgütü yöneticmaktan hüküm giyen ve Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı’nın, 29 Ağustos'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. 

Söz konusu ziyaretin ardından gündeme gelen ‘af’ düzenlemesi için MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

MHP’li Yıldız, Bozdağ’dan ‘infaz hesaplamasının gözden geçirilmesini’ isteyeceğini bildirdi. Yıldız, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın adalet bakanımıza bugün anlatacağım" ifadelerini kullandı.

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