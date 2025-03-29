‘Çakıl bebek’ olarak hafızalara kazınmıştı! Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı büyüdü kocaman oldu

Bir döneme damgasını vuran Çocuktan Al Haberi programındaki tavır ve verdiği cevaplarla hafızalara kazınan Çakıl Bebek büyüdü kocaman bir kız çocuğu oldu.

SON HALİ OLAY OLDU

'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle herkesin sevgisini kazınan Çakıl Bebek’in son hali dikkat çekti.

Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor. Nisan Aktaş'a sosyal medyada; 'Ne ara büyüdün?', 'Zaman su misali', 'Çok güzel olmuş' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Çocuk yıldıza aynı zamanda oyunculuk teklifi yağıyor. Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol aldı.